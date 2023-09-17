انت الان تتابع خبر التربية: الموافقة على قبول الطلبة المسرعين في مدارس المتميزين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وافق على قبول التلاميذ الذين اجتازوا اختبارات التسريع والامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية بنجاح في مدارس المتميزين".



وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة إنه "عند حصول التلميذ المسرع على معدل 75% في الامتحان الوزاري / الدور الثاني للصف السادس الابتدائي، يكون مؤهلاً للدوام في المرحلة الدراسية اللاحقة ( الصف الأول المتوسط )، ويحق لهُ القبول في مدارس المتميزين مباشرًة دون الخضوع لاختبارات المتقدمين إلى مدارس المتميزين الخاصة بضوابط التسريع".

