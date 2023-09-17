تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية فـي محيطها

تايبيه ـ ا.ف.ب: أعلنت سُلطات تايوان رصد 28 طائرة حربية صينية قرب سواحل الجزيرة، عبرت معظمها خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية أنَّ عشرين طائرة تمَّ رصدها عبر خط الوسط الذي يفصل بين تايوان والبَر الصيني الرئيسي ودخلت منطقة الدفاع الجوِّي للجزيرة من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.

وذكرت الوزارة من جهة أخرى أنَّ بكين تجري «مناورات بعيدة المدى وتدريبات»، مشيرة إلى أنَّها تراقب الوضع بواسطة طائرات وسفن دَوْريات.

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