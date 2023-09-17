ميشال موسى: موجة النزوح السوري غير الشرعية هي من جرائم الاتجار بالبشر

رأى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى في تصريح له، "أن موجة النزوح السورية الجديدة، عبر ممرات غير شرعية وعن طريق مافيات منظمة عابرة للحدود، هي من جرائم الاتجار بالبشر"، مشيراً إلى "ان لبنان عمل ويعمل ما بوسعه لوقف الضرر وذلك حفاظا على القوانين والاتفاقيات الدولية".

وتابع موسى قائلا: "يبقى السؤال عن دور المساعدة الدولية للبنان ضمن مبدأ الشراكة الدولية في مكافحة هذا النوع من الجرائم".