انت الان تتابع خبر جيسوس يثير الشكوك حول مشاركة نيمار امام نافباخور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة نافباخور: "غداً افتتاحية مبارياتنا في دوري أبطال آسيا، لذلك سنعمل على تحقيق الانتصار، رغم أننا لم نحظ بأيام كافية للاستعداد، والمسؤولية كبيرة علينا لأن الهلال حقق البطولة الآسيوية أكثر من مرة في الأعوام القريبة الماضية، لذلك سنعمل جاهدين نحو اللقب".وأضاف: "نعد الجماهير بأن نقدم في المباريات المقبلة نفس الجودة التي قدمناها في لقاء الرياض الماضي بالدوري".

وأشار: "بعد نهاية مران اليوم سنحدد أسماء الخماسي الأجنبي الذي سيشارك في المواجهة، خصوصاً بعد أن نطمئن على نيمار وميشيل حيث يعانيان من بعض الآلام".

وواصل مدرب الهلال: "أمر إيجابي في البطولة الآسيوية أن يكون بمقدور كل مدرب استبدال الخماسي الأجنبي قبل كل مباراة".

وأردف: "غياب الدوسري سيؤثر علينا، لأنه وصل لمستوى مميز في صناعة وتسجيل الأهداف، لكن من سيعوضه سيكون في أتم الجاهزية".

وختم جيسوس: "نيمار يملك جودة كبيرة، وهو لاعب مميز على مستوى العالم، لديه بعض الآلام العضلية، لكن سنتأكد الليلة إذا كان باستطاعته المشاركة غداً أم لا".

