القضاء الإداري يرفض دعوى إلزام مرشحي الزمالك بإجراء تحليل كشف المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بإلزام راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بتوقيع الكشف الطبي علي كل منهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص للتحقق من خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح.

وجاء في الدعوى: "هذا الإجراء للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات وذلك كشرط للترشح".

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وتضمنت الدعوى: "أن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤسائها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسؤوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون".