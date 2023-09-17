سمير فرج: حاملة الطائرات "ميسترال" قادرة على إجلاء 1500 فرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاسترايتجي، إن مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، قال مصطلح 'مسافة السكة'، وهو ما يشير إلى أن مصر ستقف بقوة بجوار الدول العربية سواء في السلم أو المحن وهو ما يتحقق حاليا.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن ليبيا تمثل أمنًا قوميًا مباشرًا لمصر، وأي شئ يحدث بها يؤثر على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت الحداد 3 أيام بعد حدوث كارثة درنة بسبب الفيضانات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، عقد اجتماعًا مع عدد من قوات المسلحة، من أجل تنفيذ عمليات الإنقاذ في ليبيا، موضحًا أن الجميع أعتقد أنه اجتماع شامل للقوات المسلحة ولكن كان خاصا بأزمة ليبيا.

وأشار إلى أن ترأس رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وفد عسكري إلى ليبيا، من أجل دراسة الوضع على كثب لمعرفة المطلوب، موضحا أن رئيس الأركان نقل الواقع الليبي للرئيس السيسي وبناء عليه تم التحرك المصري وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وعن وصول حاملة الطائرات 'ميسترال'، أإلى دولة ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا، أوضح إنها سفينة قيادة وسيطرة، وقادرة على حمل 400 مركبة، مشيرًا إلى أن حاملة الطائرات تحتوي على غرف عمليات مجهزة طبيًا وبها 69 سريرا وقادرة على إجلاء 1500 فرد.

ونوه بأن الرئيس السيسي، وجه الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وسلاح المهندسين، بمعانية انهيار السدين في مدينة درنة من أجل إعادة تطوير هذه السدود بعد كارثة الفيضانات، مؤكدا أن مصر لم تبخل على ليبيا في تقديم المساعدات، سواء تقديم مخابز أو مستشفيات ميدانية متنوعة، كما أن المستشفى بها 150 سريرا.