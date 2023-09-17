"بتعاملني وحش".. قاتل شقيقته أمام مسجد ببورسعيد: انتظرتها ساعتين أسفل المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدلى "محمد. نبيل"، المتهم بقتل شقيقته أمام مسجد الإمام الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد قبل أسبوع، باعترافات تفصيلية عن جريمته.

اعترف المتهم في المحضر رقم 4818 جنح المناخ، بأنه وقف بالقرب من مسكن شقيقته: "فريدة نبيل" 25 عامًا، طالبة بكلية الآداب، منتظرًا عودتها من العمل لمدة ساعتين، وحين شاهدها تعدى عليها مُستخدمًا سكينًا قاصدًا قتلها، بينما لم يتركها حتى تأكد أنها جثة هامدة.

وفي مواجهته بالواقعة، أقر المتهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين شقيقته، اعتراضًا منه على خطبتها، بينما اتهمها بسوء معاملته: "بتعاملني معاملة سيئة وتنتقد جميع تصرفاتي".

تضمن المحضر أنه أمام إحدى العقارات بالمنطقة الثامنة -محل سكن المجني عليها- عُثر على جثمانها به عدة إصابات، تنوعت بين جرح ذبحي بطول الرقبة وآخر طعني أسفل الصدر من الجهة اليسرى.

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