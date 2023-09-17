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الذخائر القابلة للانفجار في مدينة درنة تهدد فرق الإنقاذ

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت منظمة الصليب الأحمر، أن الفيضانات الجارفة التي تعرضت لها السواحل الشرقية من ليبيا، وأسفرت عن كارثة إنسانية في مدينة درنة، جرفت معها العديد من الذخائر القابلة للانفجار، التي تشكل تهديداً خطيراً لفرق الإنقاذ العاملة في المدينة المنكوبة، في وقت أشارت فيه فضائية "العربية"، مساء اليوم الأحد، إلى عدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة، حتى اللحظة، بشأن حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا.

وفي الغضون، أكدت فرق إنقاذ أن ارتفاع الأمواج قبالة سواحل درنة، يعرقل جهود البحث عن جثث الضحايا، الذين جرفتهم مياه الفيضانات إلى البحر، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من الجثث منتشرة على شواطئ درنة وأغلبها متحللة.

ونقلت وسائل إعلام محلية في ليبيا عن عاملين ضمن فرق الإنقاذ قولهم: "نحتاج إلى عناصر متخصصة في انتشال الجثث".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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