شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه للفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 وغيرها من قرارات.

وقالت النائبة البرلمانية، إن قرارات رئيس الجمهورية تؤكد انحيازه لطبقات الشعب الأكثر احتياجاً، وهو منهج أنتهجته القيادة السياسية منذ اللحظات الأولى لتوليه المسئولية.

وأضافت النائبة إيمان العجوز، إن قرارات الرئيس الأخيرة هي استكمال لما بدأه في مسيرة البناء والتنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن القيادة السياسية تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودي الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة لتؤكد أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.

و من جانبها وصفت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس أمس السبت علي هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في شمال الصعيد بمحافظة بني سويف، بـ"التاريخية".

وقالت النائبة غادة الضبع، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية بمحافظة بني سويف تعتبر قرارات تاريخية، وتعكس رؤيته في دعم المواطن المصري رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما أشارت عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، إلى أن قرارات الرئيس ستكون بمثابة انفراجة لأحوال المواطنين وتحديدا من أبناء الطبقة المتوسطة الذين كانوا يعانون خلال الفترة الماضية.

وواصلت غادة الضبع: "أعتقد أن تزامن هذه القرارات مع افتتاح بعض المشروعات القومية في إحدي محافظات الصعيد يحمل أبعاد هامة وعديدة، أهمها أن الدولة تعمل على كل الملفات والقضايا بشكل متوازي تسعى نحو تحقيق أكبر وأفضل النتائج منها لمصلحة المواطنين. ولا شك أن الإعلان عن هذه القرارت في إحدى محافظات الصعيد يعكس رؤية الرئيس التي تمتد لكافة ارجاء الجمهورية دون تمييز او اهمال خاصة في صعيد مصر الذي عانى من الإهمال لسنوات طويلة".