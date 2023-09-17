قتل نائب قائد شرطة مقاطعة لوس انجليس الأميركية رميا بالرصاص، فيما وصفه مسؤولون بأنه كمين نُصب له في أثناء وجوده بسيارة دورية خارج مركز للشرطة في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا.
ووصف قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا الحادث الذي وقع الليلة الماضية بأنه "جريمة قتل" و"هجوم مستهدف" على نائبه رايان كلينكونبرومر (30 عاما) بينما كان يؤدي عمله بالزي الرسمي على بعد نحو 90 كيلومترا شمال شرقي لوس انجليس.
وطلب لونا خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية من الجمهور تقديم أي مقطع مصور قد يظهر ما حدث.
وذكرت الشرطة إن أحد المارة رأى كلينكونبرومر وكان مصابا بجروح خطيرة في نحو الساعة السادسة مساء وطلب له المساعدة فورا، قبل نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نائب قائد شرطة لوس انجليس رميا بالرصاص خارج مركز للشرطة بولاية كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.