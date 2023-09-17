مقتل أربعة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي في شمال العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، عن "مقتل مسؤول في حزب العمال الكردستاني وثلاثة مقاتلين بقصف نسب إلى تركيا استهدف سيارتهم في منطقة سنجار في شمال العراق".
وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان، أن "مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني وثلاثة مقاتلين قُتلوا عندما استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في جلميرا في جبل سنجار" الأحد.
وينشط في هذه المنطقة فصيل "وحدات حماية سنجار" المتحالف مع حزب العمال الكردستاني.
وأعلن هذا الفصيل في بيان الأحد مقتل "3 من رفاقنا" في قصف طائرة مسيّرة نسبه إلى تركيا.
ويقع شمال العراق منذ عقود في مرمى نيران النزاع الدائر بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً "إرهابياً".
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