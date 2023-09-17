إعادة فتح فروع الجامعة اللبنانية في صيدا غدا الاثنين

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، في بيان، إعادة فتح فروع الجامعة في صيدا ومزاولة الأعمال الأكاديمية والإدارية فيها، وذلك صباح غد الإثنين في 18 الحالي، وذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة.

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