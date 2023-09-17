النشرة: اخماد حريق كبير في بلدة الخرايب

افاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "إندلاع حريق كبير في بلدة الخرايب منطقة خلة المكسور حيثُ ساهمت الرياح بسرعة امتداده وإقترابه من المنازل، حيثُ عَمِلَ عناصر الدفاع المدني وإطفائية الرسالة في الخرايب والزرارية بمؤازرة بلدية الخرايب والأهالي على اخماده".

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