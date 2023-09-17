شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ريال مدريد يقترب من خلافة تين هاج في اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، نجم ومدرب ريال مدريد السابق، أصبح أحد المرشحين بقوة لقيادة مانشستر يونايتد في الفترة القادمة خلفا للمدرب الهولندي تين هاج.

وأضافت الصحيفة أن إدارة اليونايتد قد استقرت علي رحيل تين هاج بنسبة كبيرة عن الفريق في الفترة الحالية، ولكن لن تعلن عن ذلك إلا عندما تحسم مفاوضاتها مع المدرب البديل.

ولكن يبقي السؤال الصعب، هل سيوافق زيدان علي تولي القيادة الفنية لليونايتد من عدمه في الفترة القادمة، خاصة أن الشياطين الحمر يعانون من سوء النتائج وتذبذب المستوي في الفترة الأخيرة.

ولن يكون زيدان الخيار الوحيد لتدريب اليونايتد في الفترة القادمة، في الوقت الذي يتواجد فيه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ضمن قائمة الترشيحات أيضا.

أولوية مانشستر يونايتد بالمدرب الجديد

ويري مانشستر يونايتد أن التعاقد مع زيدان سيكون بمثابة الأولوية الكبري داخل الفريق في تلك الفترة، خاصة أن المدرب لديه الحافز في العودة للتدريب عبر أحدي التجارب الصعبة والممتعة.