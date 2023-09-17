شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "الشئون العربية بالنواب": قرارات الرئيس السيسي تعكس الدعم المستمر للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، لرفع الحد الأدنى للأجور وإقرار إعفاءات ضريبية وزيادة علاوة الغلاء المعيشية وغيرها من القرارات الآخرى لرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين بأنها بمثابة ضربة معلم، معتبراً هذه القرارات دليل قاطع على الانحياز والدعم المستمر من القيادة السياسية للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم.

وقال " أباظة" إن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية والجريئة والتى جاءت فى توقيت مناسب لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن هذه القرارات لقيت ارتياحاً كبيراً من المصريين، مطالباً من الحكومة سرعة تنفيذها مع أحكام الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع أسعار السلع بدون أى مبرر.

يذكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته بمحافظة بني سويف شملت الأتي:-

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024