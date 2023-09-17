السيطرة على حريق برج رحال- العباسية في قضاء صور

تمكنت فرق الاطفاء التابعة لجمعية الرسالة في الاسعاف الصحي- فوج برج رحال من السيطرة على الحريق الذي اندلع بين بلدتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، والذي استمر لساعات وقضى على بعض اشجار الزيتون والتين وغيرها من الاشجار المثمرة، لكن سرعة التعامل مع النيران جنبت بساتين المنطقة خسائر فادحة.

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