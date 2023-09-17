أشار وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "الوثيقة التي نشرناها نهار الجمعة هي صادرة عن هيئة ادارة مرفأ بيروت. ما يعني ان مسؤول العنابر ومسؤول السلامة العامة والأمن كانوا يعلمون".

كانت هذه تفاصيل خبر الصراف عن "الوثيقة" التي نشرت الجمعة: مسؤول العنابر ومسؤول السلامة العامة والأمن كانوا يعلمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.