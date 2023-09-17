الجديد: بري ثابت على دعم فرنجية وكذلك حزب الله ولا مكان لبحث الأسماء سوى على طاولة الحوار

اشارت مصادر الثنائي الشيعي لـ "الجديد" الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ثابت على دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وكذلك حزب الله، ولا مكان لبحث الأسماء سوى على طاولة الحوار.

ولفتت المعلومات الى ان "الاجتماع الثالث بين حزب الله والوطني الحر سينعقد في النصف الثاني من هذا الاسبوع بداعي سفر النائب علي فياض، ومؤشرات الاجتماعين الأولين أظهرت حجم التباعد الكبير في مقاربة اللامركزية بينهما".

واوضحت مصادر مقربة من بري لـ"الجديد" بان موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من الحوار وربطه بالاولويات الرئاسية ليس إيجابيا، لأن الوضع لا يحتمل الفذلكات، فإما يوافق على الحوار وإما يرفضه ويكون حصرا على اسم الرئيس لا على الأولويات وغيرها.