حجار: التنسيق والتعاون بين السياسة والأمن ضرورة لضبط الحدود وتطبيق القوانين

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار لـ"mtv"، الى أن "قبرص بدأت تستشعر خطر النزوح إلى أوروبا ولا حلّ لعدم وصوله إلّا بالعودة إلى المناطق الآمنة".

وأكد حجار، في حديث للـ"MTV"، أن "التنسيق والتعاون بين ال​سياسة​ والأمن ضرورة لضبط الحدود وتطبيق القوانين من قبل وزارات العمل والداخلية والعدل بشكل أساسي".