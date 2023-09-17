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حجار: التنسيق والتعاون بين السياسة والأمن ضرورة لضبط الحدود وتطبيق القوانين

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أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار لـ"mtv"، الى أن "قبرص بدأت تستشعر خطر النزوح إلى أوروبا ولا حلّ لعدم وصوله إلّا بالعودة إلى المناطق الآمنة".

وأكد حجار، في حديث للـ"MTV"، أن "التنسيق والتعاون بين ال​سياسة​ والأمن ضرورة لضبط الحدود وتطبيق القوانين من قبل وزارات العمل والداخلية والعدل بشكل أساسي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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