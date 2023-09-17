شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل مفاوضات سلام.. منشقون عن «فارك» يقتلون أربعة جنود كولومبيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوغوتا- أ.ف.ب

قتل أربعة عناصر في الجيش الكولومبي في معارك مع منشقين عن حركة «فارك» المتمردة السابقة، عشية مفاوضات سلام بين الفصيل الذي ينتمون إليه والحكومة، وفق ما أفادت وزارة الدفاع، السبت.

وقالت الوزارة في بيان: إن الجنود الأربعة قتلوا «خلال معارك مع بقايا مجموعة مسلحة»، مستخدمة تعبيراً تعتمده سلطات البلاد للإشارة إلى مجموعات مسلحة لم توافق على اتفاق السلام الذي أدى إلى تفكيك حركة «فارك» في 2017.

ويلتقي المتمردون المنشقون المعروفون باسم «هيئة الأركان المركزية» اعتباراً من الأحد، ولثلاثة أيام، ممثلين للحكومة بهدف «إعلان موعد تنظيم طاولة مستديرة لحوار من أجل السلام»، و«إضفاء طابع رسمي على وقف إطلاق النار الأحادي»، وفق ما أعلنت الرئاسة صباحاً، قبل بضع ساعات من مقتل الجنود الأربعة.

ووقعت المواجهات في منطقة كومبيتارا الريفية بدائرة نارينيو (جنوب غرب).

وتضم هذه المنطقة المحاذية للإكوادور القسم الأكبر من حقول الكوكا في كولومبيا التي تصدر أكبر كمية من الكوكايين في العالم، بحسب الأمم المتحدة. وعائدات هذه التجارة غير القانونية هي موضع نزاع دام بين متمردي «جيش التحرير الوطني»، ومهربي المخدرات في عصابة «ديل غولفو».

ويسعى غوستافو بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، إلى إنهاء هذا النزاع المستمر منذ أكثر من ستة عقود عبر توقيع اتفاقات مع مختلف الفصائل المسلحة. وأعلن منتصف ليل ديسمبر/ كانون الأول الفائت هدنة ثنائية مع أكبر خمسة فصائل، لكنه علق الاتفاق مع «هيئة الأركان المركزية» في مايو/ أيار، حين قتل المتمردون أربعة من السكان الأصليين رفضوا أن يتجندوا في صفوفهم.

وتحظى عملية السلام بدعم النرويج وسويسرا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي والكنيسة الكاثوليكية.