شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مزارع بانفجار لغم في أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف- رويترز

قال حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين: إن مزارعاً لقي حتفه وأصيب آخر، الأحد، في المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا، بعد أن مر جرارهما على لغم أثناء حرثهما أحد الحقول. واستعادت أوكرانيا منطقة خيرسون من قبضة الروس بعد سيطرة دامت لفترة طويلة، لكن تنتشر بها كميات كبيرة من الألغام ويخاطر المزارعون بحياتهم بالعمل في الحقول التي لم يتم تطهيرها من الألغام بعد.

وأضاف بروكودين عبر تطبيق «تليغرام»: «أناشد مرة أخرى سكان المنطقة. لا تبدأوا أي عمل حتى يفحص خبراء المتفجرات الحقول. اعتنوا بسلامتكم».

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في وقت سابق من هذا العام إن العملية الروسية في أوكرانيا، نجم عنها حقل ألغام تصل مساحته إلى 250 ألف كيلومتر مربع، وهو الأكبر في العالم.