شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نائب قائد شرطة لوس أنجلوس في كمين بولاية كاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - رويترز

لقي نائب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية حتفه رمياً بالرصاص، فيما وصفه مسؤولون بأنه كمين نُصب له في أثناء وجوده بسيارة دورية خارج مركز للشرطة في مدينة بالمديل بولاية كاليفورنيا.

ووصف قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا الحادث الذي وقع الليلة الماضية بأنه «جريمة قتل» و«هجوم مستهدف» على نائبه رايان كلينكونبرومر (30 عاماً)، بينما كان يؤدي عمله بالزي الرسمي على بعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي لوس أنجلوس.

وقالت الشرطة: إن أحد المارة رأى كلينكونبرومر وكان مصاباً بجروح خطرة في نحو الساعة السادسة مساء، وطلب له المساعدة فوراً، قبل نقله إلى المستشفى؛ حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وطلب لونا خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية من الجمهور تقديم أي مقطع مصور قد يظهر ما حدث.