شكرا لقرائتكم خبر عن «محادثات إيجابية» بين واشنطن وبكين.. وتحذير صيني من تجاوز الخط الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت والأحد، في مالطا، في ظل مناخ متوتر بين القوتين الكبريين. وقال البيت الأبيض في بيان، إن «الجانبين أجريا محادثات صريحة وأساسية وبناءة».

من جهتها، أفادت بكين أن «وانغ يي شدد على أن قضية تايوان هي أول خط أحمر ينبغي عدم تجاوزه في العلاقات الصينية - الأمريكية».

واستؤنف الحوار بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة عبر زيارات متتالية قام بها مسؤولون أمريكيون لبكين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في شباط/ فبراير؛ بسبب تحليق مناطيد صينية في الأجواء الأمريكية، الأمر الذي اعتبرته الولايات المتحدة محاولة تجسس. وتبقى الخلافات التجارية والتوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي وقضية جزيرة تايوان أبرز البنود الخلافية بين الطرفين.

وأضاف البيت الأبيض أن «الجانبين تعهدا إبقاء قناة التواصل الاستراتيجية هذه، ومواصلة التشاور على مستوى رفيع في القطاعات الحيوية».

وأكدت سلطات مالطا حصول اللقاء بين الوفدين الأمريكي والصيني.