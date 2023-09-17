شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 228 شخصاً بعد صدامات بين الشرطة الألمانية وإرتيريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمانيا- أ.ف.ب

أفادت الشرطة الألمانية، الأحد، بأن صدامات بين إرتيريين وعناصر من الشرطة، السبت، في مدينة شتوتغارت الألمانية انتهت بتوقيف 228 شخصاً. واتهم الأفراد المعنيون الذين يقدر أنهم قريبون من المعارضة الإرتيرية، بالاعتداء على عناصر من الشرطة، مساء السبت، والسعي إلى تعطيل حدث نظمته جمعية إرتيرية قريبة من الحكومة في هذا البلد الواقع في شمال شرق إفريقيا.

وفي المجموع، أصيب 26 شرطياً، وأربعة مشاركين في الحدث، واثنان من أفراد المعارضة في هذه الحوادث.

وقال مساعد مدير الشرطة في المدينة كارستن هوفل: إن نحو 300 عنصر مستنفر من قوات الأمن وجدوا انفسهم وسط «نزاع إرتيري تخلله قدر كبير من العنف» في شوارع شتوتغارت بين مجموعتين، الأولى مؤيدة للحكومة والثانية مناهضة لها.

وأضاف: «لم نتوقع وتيرة العنف ولا مدى اتساعه».

وشارك في تجمع الجمعيات الإرتيرية ثمانون إلى تسعين شخصاً من مؤيدي حكومة أسمرة.

وفي مواجهتهم، رفض مئات المعارضين التوجه إلى مكان للتظاهر حددته الشرطة. وأعقب ذلك مواجهات تم خلالها الاعتداء على عناصر الشرطة بقطع خشب ومسامير وقضبان معدنية وزجاجات وحجارة، وفق السلطات. وفي يوليو/ تموز، أصيب عشرون شرطياً بجروح طفيفة على هامش مهرجان للموسيقى الإرتيرية أقيم في غيسن بشمال فرانكفورت، وانتهى بتوقيف نحو 130 شخصاً.