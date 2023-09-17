انت الان تتابع خبر أمريكا تحذر الصين من خطأ استراتيجي كبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد مارك ميلي في مقابلة مع شبكة CNN أن "هذا أمر وارد تماما" مبينا أن "الولايات المتحدة تواصل دعم الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات مع تايوان والضمانات المقابلة لها".

وأضاف: "نريد علاقات سلمية بين الصين وتايوان... لكن من الناحية العسكرية، أعتقد أن الصين سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا إذا حاولت مهاجمة تايوان أو الاستيلاء عليها".

