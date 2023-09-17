انت الان تتابع خبر بيلينجهام على رأسها... التشكيلة الأساسية لمدريد في مواجهة سوسيداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يغير الإيطالي الكثير في التشكيل الذي لعب به قبل التوقف الدولي، حيث يتواجد كامافينجا ومودريتش على مقاعد البدلاء، ودفع أنشيلوتي بفالفيردي وكروس في خط الوسط.

وجاءت اختيارت أنشيلوتي للقاء اليوم كالتالي:



حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، ألابا، وكارفاخال.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، كروس، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، وخوسيلو.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط فقط.

وكان برشلونة قد اعتلى صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بانتصاره العريض بخماسية نظيفة على ريال بيتيس، مساء أمس السبت.

