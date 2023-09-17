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بيلينجهام على رأسها... التشكيلة الأساسية لمدريد في مواجهة سوسيداد

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بغداد - ياسين صفوان - ولم يغير الإيطالي الكثير في التشكيل الذي لعب به قبل التوقف الدولي، حيث يتواجد كامافينجا ومودريتش على مقاعد البدلاء، ودفع أنشيلوتي بفالفيردي وكروس في خط الوسط.

وجاءت اختيارت أنشيلوتي للقاء اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، ألابا، وكارفاخال.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، كروس، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، وخوسيلو.

ويحتل وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط فقط.

وكان قد اعتلى صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بانتصاره العريض بخماسية نظيفة على ريال بيتيس، مساء أمس السبت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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