انت الان تتابع خبر العراق يشدد على إيجاد حل نهائي للأزمة السورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، أن حسين "التقى مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على هامش الأسبوع رفيع المستوى لإجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وجرى خلال اللقاء "مناقشة جهود غير بيدرسون ومساعيه لإيجاد حل للأزمة السورية منذ توليه منصبه في تشرين الأول 2018، حيث أكد حسين على موقف العراق الداعي إلى ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة السورية وفقاً للقرارات الدولية ذات العلاقة، مشيراً إلى أهمية حسم موضوع مخيم الهول ومشاركة الدول في إعادة مواطنيها لما يشكله المخيم من خطر داهم على امن العراق والمنطقة، مشدداً على أهمية دعم وتمويل الدول المستضيفة للاجئين السوريين على أراضيها ومشاركة المجتمع الدولي في تحمّل أعباء توفير الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة الحساسة، إذ يستضيف العراق مئات الالاف من المواطنين السوريين ويعاملون معاملة المواطن العراقي على أراضيه".



كما أكد الوزير، أن "العراق مدرك تماماً حقيقة الوضع الانساني والاقتصادي الصعب في سوريا، وأن الحكومة العراقية تدعم أية مبادرة من جانبها لمعالجة انهيار الوضع الانساني، كما انها تدعو الاطراف السورية كافة للحوار وإيجاد صيغ تفاهم مشتركة لتلافي تبعات الأزمة في سوريا".

من جانبه، قدّم بيدرسون "إحاطة بشأن زيارته الأخيرة الى دمشق وملاحظاته حول تدهور الأوضاع الإقتصادية والأحوال المعيشية للشعب السوري وإلارتفاع غير المسبوق بمستوى التضخم وشحة الوقود".

