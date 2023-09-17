انت الان تتابع خبر السوداني لسفير الهند: الحكومة بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية بمقدمتها طريق التنمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل مساء اليوم الأحد، السفير الهندي في العراق براشانت بيساي، إذ عبر رئيس الوزراء عن عمق العلاقات التاريخية بين العراق والهند، التي تحتفظ بالكثير من المشتركات وفرص التعاون في جميع المجالات".وأكد، أن "الحكومة بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية، في مقدمتها طريق التنمية، داعياً الشركات الهندية للمساهمة بالاستثمار في العراق، منوّهاً بضرورة الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الدفع الإلكتروني وفي بناء وتشغيل المستشفيات".

من جانبه أكد بيساي، "أهمية العراق في كونه من أكبر المورّدين لها، وتمثل باستيراد الهند للنفط العراقي بقيمة 34 مليار دولار خلال العام الماضي، فضلاً عن كونه الشريك التجاري السابع للهند، معبراً عن رغبة شركات بلاده للمشاركة بالمشاريع في العراق، وفي مقدمتها مشاريع القطاع الصحي".

