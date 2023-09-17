“الخارجية الفلسطينية” تدين التصعيد الإسرائيلي على الفلسطينيين والمقدسات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المستمرة ضد الفلسطينيين على أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، وإغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بحجة الأعياد اليهودية.

وأكَّدت خارجية فلسطين في بيان، أن إفلات الاحتلال المستمر من العقاب، يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأشارت إلى أن استهداف المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي يندرج في إطار جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإغراقها بالمستوطنين، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإفشال الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.