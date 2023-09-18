رئيس أركان الجيوش الأميركية: لطريق نحو انتصار نهائي لكييف في النزاع مع روسيا لا يزال طويلا جدا

رأى رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي أن الهجوم الأوكراني المضاد "لم يفشل"، لكن الطريق نحو انتصار نهائي لكييف في النزاع لا يزال طويلا جدا.

واوضح الجنرال الأميركي في مقابلة مع محطة "سي ان ان" التلفزيونية ، "أعلم أن بعض المراقبين يؤكدون أن هذا الهجوم فشل. لم يفشل". واضاف "رغم أن هذا الهجوم بطيء، أكثر بطئا مما كان متوقعا، فقد ظل منتظما"، مؤكدا أن الأوكرانيين لا يزالون يملكون "قوة ضاربة مهمة".

وأقر بأن تحقيق هدف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي "بطرد جميع الروس" من البلاد "يتطلب وقتا طويلا".

وتشن أوكرانيا هجوما مضادا منذ حزيران بهدف استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا، بعدما تلقت أسلحة من حلفائها الغربيين ودربت كتائب جديدة.

ويستقبل الرئيس جو بايدن نظيره الأوكراني الخميس في البيت الابيض لإجراء مباحثات جديدة تتناول دعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي. وتتزامن هذه الزيارة مع مناقشة الكونغرس الأميركي رزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 24 مليار دولار.

كذلك، سيزور زيلينسكي الكابيتول حيث يلتقي القيادتين الجمهورية والديموقراطية في الكونغرس.