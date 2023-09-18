محاكمة عزل تاريخية تكسب الجمهوريين القوة

وقال باكستون في بيان: «الحقيقة لا يمكن دفنها من قبل السياسيين المشوهين أو المتبرعين الأقوياء لهم». ولم يحضر سوى بضع ساعات من المحاكمة التي استمرت أسبوعين ولم يحضر جلسة النطق بالحكم.
وكانت المحاكمة بمثابة عرض للشهادة الرصينة والمشهد العرضي.
نفي المخالفات
ونفى باكستون ارتكاب أي مخالفات وجادل محاموه بعدم وجود دليل، وحظي باكستون بتأييد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أكد مجددًا دعمه في الأيام الأخيرة من المحاكمة وأشاد بالحكم. ونشر ترمب تغريدة على موقع Truth Social، منصته للتواصل الاجتماعي: «إن انتصار كين باكستون كبير جدًا رائع!!!».
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من عزله الساحق في مجلس النواب في تكساس - حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية قوية - تمت تبرئة باكستون بشكل مقنع من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
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