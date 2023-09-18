اليوم.. محاكمة موظف بتهمة قتل شخص في مشاجرة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة موظف، متهم بقتل شخص في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر أحمد رفعت، ورأفت عبد الحميد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15188 لسنة 2021 جنایات بولاق الدكرور، أن المتهم "م. ا"، 32 سنة، موظف بإحدى الشركات في يوم 26 يونيو من عام 2021 بدائرة قسم بولاق الدكرور ضرب عمدًا المجني عليه "ع . ا" على إثر محاولة الأخير الدفاع عن "إ . م"، من بطش المتهم الواقع عليه والذي تطور لتشاجرهما.

وتابعت التحقيقات أن على إثر ذلك أستل المتهم سلاح أبيض "شومة" وکال له بـ 3 ضربات استقرت برأسه والتي أحدثت اصابته التي أودت بحياته لاحقًا متأثرًا بتلك الإصابة ولم يكن يقصد المتهم من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح "شومة" بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.