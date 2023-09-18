القومي للبحار: زراعة كاميرات على 3 أنواع من القروش لدراسة هجماتها الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أكد الدكتور محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، عدم وجود تجربة سابقة لهم في زرع كاميرات أو أجهزة تتبع بالكائنات البحرية بالبحر الأحمر، وهذه لأول مرة نقوم بزراعة كاميرات وأجهزة حساسة تتبع على قروش البحر الأحمر.

وأوضح "معاطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، اليوم الأحد، أنهم استقدموا خبيرة امريكية لمساعدتهم في هذه التجربة، وما دفعهم لهذه الخطوة هو أن الفترة الماضية شهدت ظهور القروش على الشواطئ وفي مناطق متنوعة.

وتابع: "معندناش دراسات بيولوجية عن ظاهرة القروش وكل الآراء المصرية اجتهادات شخصية واستخدام نواتج تجارب الآخرين في الخارج، ومفيش دراسات لسلوكيات القروش ومناطق تحركها طريقة التكاثر قصة حياة القروش تحت السطح"، مشيرا إلى أنهم اختاروا ثلاث أنواع من القروش المسؤولة عن هجمات الفترة الماضية في مصر، وهم: القرش النمر والقرش الذئب والقرش المحيطي.