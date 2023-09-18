عضو مرصد الأزهر: كان يجب دراسة اتخاذ قرار منع النقاب في المدارس قبل اتخاذه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن النقاب ليس فرضا ولا سنة ولا مستحب هو فقط مباح، وهذا موقف الأزهر المعلن.

وأوضح "رسلان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون إي"، مساء الأحد، أنه فكرة ارتداء النقاب من قديم الدين مثل ارتداء الخاتم، ولمن ترتديه بشرط ألا يمس أو يخالف جانب تنظيمي أو إداري في عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأضاف أنه كنا ننتظر من وزارة التربية والتعليم بعرض دراسة علمية علينا في مسألة منع النقاب في المدارس، لافتًا إلى أنه كان يجب دراسة اتخاذ قرار منع النقاب في المدارس قبل اتخاذه، متساءلًا: "هل في إحصائية صادرة بعدد التلميذات المنتقبات في المدارس أو حوادث استغلال استخدام النقاب أو الغش في الامتحانات باستخدام النقاب؟".

وأوضح أن جابر نصار أحدث نقلة نوعية في كل أروقة العمل بجامعة القاهرة، ولم يمنع النقاب فقط، مؤكدًا أن الإجبار على الحجاب حتى لو من البيت خطأ.