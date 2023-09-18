شكرا لقرائتكم خبر عن سالفيني ولوبان يشكّلان جبهة موحّدة ضد أوروبا و«طوفان الهجرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكّل نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان جبهة موحّدة ضد أوروبا و«طوفان الهجرة»، ودعماً «للشعوب» و«الهوية»، وذلك في لقاء عقد، أمس الأحد في إيطاليا تحضيراً للانتخابات الأوروبية للعام 2024.

وفي بونتيدا بشمال إيطاليا، حيث المعقل التقليدي لحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة سالفيني، قالت زعيمة حزب التجمّع الوطني لوبان: «هذا العام يلزمنا خوض نضال مشترك، حرياتنا، شعوبنا، أوطاننا».

وأضافت لوبان «لم نعد نقبل بأن تُفرض علينا سياسات لم نخترها»، مشيرة خصوصاً إلى «الحظر المجنون للمحركات الحرارية»، وهو طرح يعارضه بشدة سالفيني أيضاً.

وتابعت: «نحن ندافع عن تقاليدنا وطهونا وهوياتنا ومناظرنا الطبيعية، نحن ندافع عن شعوبنا ضد طوفان الهجرة»، في إشارة إلى آلاف المهاجرين الذين وصلوا هذا الأسبوع إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

إلى ذلك، تطرّقت لوبان أمام آلاف من مناصري «الرابطة» إلى «إعلان حقوق الأمم والشعوب» حماية من «فائض سلطة الهيئات فوق الوطنية أو الهيكليات التجارية».

وكانت لوبان قد عرضت الإعلان السبت في فرنسا.

وأعربت لوبان عن سعادة كبرى لتجدد اللقاء مع زعيم حزب الرابطة هاتفة «يحيا الكابيتانو» وهو اللقب الإيطالي لسالفيني.

ويوجه سالفيني انتقادات كثيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ينظر إليه على أنه رافع راية «الليبراليين» في مواجهة «السياديين الأوروبيين».

وقال نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تقود حكومة ائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف «إذا تعيّن علينا أن نختار في أوروبا بين ماكرون ومارين لوبن، لا شك لدي، مارين لوبن إلى الأبد».

وأكد سالفيني أن إيطاليا ستفعل «كل ما هو متاح ديموقراطياً» وستستخدم «كل الوسائل اللازمة» من أجل ما اسماه «منع غزو»

على صعيد السياسة الوطنية، تتموضع لوبان في المعارضة بينما سالفيني منضو في ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الحاكم بقيادة جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا». (أ ف ب)