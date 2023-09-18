شكرا لقرائتكم خبر عن كل طرف يدعي الانتصار.. تضارب الأنباء بشأن انفجارات سيفاستوبول بالقرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضاربت الأخبار بين المصادر الروسية والأوكرانية بشأن الانفجارات التي وقعت في مدينة سيفاستوبول بالقرم يوم الأحد، فبينما أعلنت مصادر أوكرانية تحقيق انتصار في المدينة، نفت المصادر الروسية ذلك ووصفته بالادعاء.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر مخابراتية قولها إن الانفجارات كانت بسبب عملية خاصة للقوات الأوكرانية، لكن مسؤولا عينته موسكو قال إن أعداء روسيا يحاولون ادعاء انتصار زائف.

وقال ميخائيل رازفوزجاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو على تيليجرام، إن الوضع هادئ تمامًا في مدينته، وهي ​​الأكبر في شبه جزيرة القرم.

وأضاف أنه لم تقع أضرار عندما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة أمس، لافتًا إلى أن أسطول البحر الأسود الروسي يتخذ من سيفاستوبول مقرًا له.

انتصار زائف

قال رازفوجاييف: "سيحاول أعداؤنا اليوم بكل قوتهم تصوير ذلك على أنه انتصار".

ونقل موقع أوكرينسكا برافدا الإخباري الأوكراني عن مصدر مخابراتي لم يحدده قوله: "لا تزال العملية المقررة، التي ينفذها جهاز "جي.يو.آر" التابع للمخابرات العسكرية بالتعاون مع البحرية، مستمرة".

ونقل الموقع الإلكتروني لشبكة سوسبيلن العامة الأوكرانية رواية مماثلة عن مصادر مخابراتية.

الدفاعات الروسية تتصدى للمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم أمس الأحد.

وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم"، وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود، وأضافت: "في نحو الساعة 2040 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، نجح إيقاف محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا، وتدمير الطائرة بأنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق بيلجورود".