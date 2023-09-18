حفل توزيع جوائز مسابقة روايات مصرية للجيب بالمسرح الصغير.. الخميس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا حفل توزيع جوائز المؤسسة العربية الحديثة للفائزين بمسابقة روايات مصرية للجيب بفروعها الأربعة، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام السادسة مساء.

وقال مصطفى حمدي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة: إن مسابقة روايات مصرية للجيب تأتي للتأكيد على الدور الذي لعبته المؤسسة وتستمر فيه، وهو ضخ الدماء الجديدة من الكتاب المتميزين ليكونوا نواة لنشر الوعي، تمامًا كما حدث في النسخة الأولى من المسابقة والتي نظمتها المؤسسة عام 1984 وأفرزت الدكتور نبيل فاروق والدكتور شريف شوقي والدكتور أحمد خالد توفيق والكاتب خالد الصفتي.

وقالت نوال مصطفى المستشار الثقافي للمؤسسة: مسابقة روايات مصرية للجيب في نسختها الثانية هي في الأساس تأكيد واستمرارية لدور المؤسسة الذي دشنه المؤسس حمدي مصطفى وتستكمل روايات مصرية للجيب المسيرة بنفس الرؤية التي أسست روايات مصرية للجيب من أجلها وهي نشر الوعي والثقافة في ربوع العالم العربي.

ويتضمن الحفل فقرة فنية تقدمها فرقة تنمية المواهب بدار الأوبرا.

أما عن المسابقة فقد أعلن عنها في 28 من شهر أكتوبر الماضي من عام 2022، وجاءت في أفرع، الرواية، القصة القصيرة، السيناريو والحوار، وأدب الطفل، وكانت أمانة الجائزة تتكون من، مصطفي حمدي، نوال مصطفي، حسام البدراوي، أحمد مراد، سماح أبوبكر عزت.

الرواية

تقدم للمسابقة 369 رواية وصل منها 10 روايات للقائمة الطويلة وتكونت لجنة التحكيم من، السيناريست والكاتب الصحفي محمد هشام عبية، والروائية شيرين هنائي، والكاتبة الصحفية والشاعرة فاطمة ناعوت.

والأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة هي، "حفار القبور" للكاتب علي محمد حامد الخرشه، "طعام الآلهة" للكاتب محمد أحمد حسين محمد، "الصلاة في الظلمات" للكاتب محمد الفاتح، "ذات عام من الغرابة" للكاتب محمد عبد العزيز عبد الوهاب الشافعي، "مغامرات بدرية وأم حنان" للكاتبة نسمة جمال عبد الله عبد المنعم".

القصة القصيرة..

وفي مجال القصة القصيرة تقدم للمسابقة 237 مجموعة قصصية، وصلت منها 10 مجموعات للقائمة الطويلة، وكانت لجنة التحكيم تتكون من الدكتور حسين حمودة، والدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور أحمد الخميسي.

والمجموعات التي وصلت للقائمة القصيرة هي، "عصافير الرغبة" للقاص أحمد محمد طوسون عبد العزيز، و"زجاجة عطر فرنسي" للقاص أشرف أيوب معوض، و"أنا جميلة" للقاصة تغريد أسعد شاهين، و"أن تفعل شيئا" للقاص د. مجدي مصطفى محمد القوصي، وأخيرا "الولد الذي يراهم" للقاص يوسف أحمد حامد.

أدب الطفل..

وفي مجال أدب الطفل وصل للمسابقة 186 عملًا في أدب الطفل وصل منهم للقائمة الطويلة 12 عملًا، وكانت لجنة تحكيم أدب الطفل تتكون من، د. محمد فتحي، أحمد فضل شبلول، أميمة عز الدين.

أما عن الأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة فهي، "دلال ونجمها الوهاج" للكاتب ربيع مرشد، و"مطعم ببيت هالة" للكاتبة سمر طاهر، و"رحلة الناب الأبيض" للكاتبة عزة أنور، و"جزيرة الكهف العجيب" للكاتب مصطفى عبد الفتاح، و"جيكة وأنتيكة" للكاتبة ياسمين مجدي.

السيناريو والحوار..

وفي السيناريو والحوار تقدم للمسابقة 70 عملًا وصل للقائمة الطويلة منهم 10 أعمال، وكانت لجنة تحكيم السيناريو والحوار تتكون من السيناريست محمد سليمان عبد الملك، والسيناريست تامر إبراهيم.

أما عن الأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة فهي، مسلسل "فانتاﺯيا" معالجة وسيناريو أحمد السيد عبد الكريم رزق، فيلم "عزيف" سيناريو محمد إبراهيم محروس، رواية مصورة "رحلة الحاج عطاء الله السكندري في بلاد الإنجليز" سيناريو طارق فتحي عزام، مسرحية "شجرة الأمنيات" سيناريو طه حسين محمود حماد، فيلم "الناظرون إلي السماء" سيناريو محمد سالم أحمد سالم عبادة.