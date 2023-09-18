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ترند اليوم| وفاة الفنان أشرف مصيلحي وتفاصيل نتيجة تنسيق الأزهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضعات الترند خلال الـت 24 ساعة الماضية، وكان على رأسها وفاة الفنان أشرف مصيلحي.

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

اشرف مصيلحي

وفاة الفنان أشرف مصيلحي عن عمر يناهز 49 عاما

أشرف مصيلحي.. وفاة بعد صراع مع "أخطر أنواع السرطانات"

زوج ابنة خالته.. أحمد سعيد عبدالغني ينعى أشرف مصيلحي

تنسيق الأزهر

تنسيق الازهر

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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