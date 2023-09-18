ترند اليوم| وفاة الفنان أشرف مصيلحي وتفاصيل نتيجة تنسيق الأزهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضعات الترند خلال الـت 24 ساعة الماضية، وكان على رأسها وفاة الفنان أشرف مصيلحي.
وفاة الفنان أشرف مصيلحي
وفاة الفنان أشرف مصيلحي عن عمر يناهز 49 عاما
أشرف مصيلحي.. وفاة بعد صراع مع "أخطر أنواع السرطانات"
زوج ابنة خالته.. أحمد سعيد عبدالغني ينعى أشرف مصيلحي
تنسيق الأزهر
بث مباشر.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 والحدود الدنيا للكليات
برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر
نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. 96% للطب و91% للهندسة
ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر برقم الجلوس
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ يكشف عن جوائز موسم الرياض
تركي آل الشيخ يكشف أبرز فعاليات موسم الرياض 2023
الليلة.. عمرو أديب يستضيف تركي آل الشيخ للكشف عن مفاجآت النسخة الرابعة من "موسم الرياض"