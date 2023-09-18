هزة أرضية بقوة 5.1 درجة ضربت شمال إيطاليا

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ أن "​هزة أرضية​ بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت اليوم مناطق في شمال ​إيطاليا​". واوضحت ان "الهزة الأرضية وقعت في الساعة 03.10 فجر اليوم، وكان مركزها على بعد 5.9 كيلومترات في منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 ألف شخص"، مشيرة الى ان "مركز الهزة كان على عمق 10 كيلومترات".

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