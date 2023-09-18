إدارة زابوروجيه: القوات الروسية صدت هجوما صاروخيا حاولت القوات الأوكرانية شنه على توكماك

أعلنت إدارة مقاطعة زابوروجيه الرّوسيّة، أنّ "​القوات الأوكرانية​ حاولت شنّ هجوم صاروخي على مدينة توكماك بالمقاطعة، وقد صدّت قوّات الدّفاع الجوّي التّابعة للقوّات المسلّحة الرّوسيّة الهجوم".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ تدمير 4 مسيّرات، 3 منها حاولت استهداف شبه جزيرة القرم، والرّابعة تم إسقاطها فوق ​بيلغورود​.

وكشفت أنّ "خسائر العدو على مدار اليوم، وصلت إلى 180 جنديًّا أوكرانيًّا، مركبتين مدرّعتين، سيّارتين، مدفعيّة ذاتيّة الدّفع "بانزيرهاوبيتزي 2000" ألمانيّة، ومركبة من طراز "إم آر إس غراد" في منطقة دونيتسك".