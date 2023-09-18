وزير خارجية الصين يصل إلى موسكو اليوم لعقد الجولة الـ18 من المشاورات الأمنية الصينية- الروسية

أعلنت ​وزارة الخارجية الصينية​، في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة الصينيّة ​وانغ يي​ سيتوجّه إلى ​روسيا​، في زيارة تستمرّ أربعة أيّام، لعقد الجولة الـ18 من المشاورات الأمنيّة الاستراتيجيّة الصّينيّة- الرّوسيّة بين 18 و21 أيلول الحالي"، بناءً على دعوة من سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي ​نيكولاي باتروشيف​.

وأوضح متحدّث باسم الوزارة، أنّه "سيكون هناك تبادل مفصّل لوجهات النّظر حول القضايا المتعلّقة بالتّسوية في ​أوكرانيا​، وكذلك سبل ضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وسبق أن أفادت الخارجيّة الرّوسيّة، في إحاطة صحافيّة، بأنّ وانغ سيلتقي نظيره سيرغي لافروف، "لتعزيز التّعاون على السّاحة الدّوليّة".

يُذكر أنّ الشّهر الماضي، زار وزير الدّفاع الصّيني لي شانغفو روسيا وبيلاروسيا، ودعا إلى تعاون عسكري أوثق. كما أنّ روسيا والصّين أجرتا في الأشهر الأخيرة، دوريّات بحريّة وجويّة مشتركة، ما دفع كوريا الجنوبيّة إلى نشر طائرات مقاتلة كإجراء احترازي.