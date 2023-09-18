شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر شمال إيطاليا​​​ اليوم . وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 03.10 بالتوقيت العالمي، على بعد 5.9 كلم شمال غرب بلدة مارادي في منطقة توسكانا التي يسكنها نحو 3.4 آلاف شخص، وبعمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

ومن أقوى الزلازل التي ضربت الأرض منذ بداية القرن العشرين.

زلزال إيطاليا بقوة 7.1 ريختر



ألحق زلزال بقوة 7.1 درجة والتسونامي اللاحقة به أضرارًا بالغة بمدينتي مسينا وريدجيو كالابريا في إيطاليا عام 1908، وأسفر عن مقتل نحو 80 ألف شخص، بخلاف الأضرار المادية الكبيرة التي وقعت.