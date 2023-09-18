عبدالله: اقتراح قانون الضريبة على الثروة يشكل المدخل الوحيد المنطقي لسد عجز الموازنة

لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "اقتراح قانون الضّريبة على الثّروة الّذي تقدّم به رئيس "الحزب التّقدمي الاشتراكي" النّائب ​تيمور جنبلاط​، يشكّل المدخل الوحيد المنطقي لسدّ عجز ​الموازنة​، وتأمين الاعتمادات اللّازمة لاستعادة الأمن الصّحي والاجتماعي للمواطن اللّبناني". وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "الطّريق السّليم لتحقيق الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعيّة المفقودة!".

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