الراعي واصل زيارته إلى سيدني وأدى صلاة الشكر بكنيسة مار مارون: مدعوون للحفاظ على وطننا حتى لا يندثر دوره

انتقل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق الى سيدني في ختام زيارته الى ملبورن، حيث ادى صلاة الشكر في كنيسة مار مارون في ردفرن المجاورة لمدينة سيدني وهي اقدم كنيسة مارونية في اوستراليا.

وعبر عن "فرح اللقاء بذكرى مرور 50 عاما على تأسيس الابرشية المارونية في أوستراليا، وتواجد مطارنة الانتشار والرؤساء العامين والرئيسات العامات للاحتفال مع راعي الابرشية المطران انطوان طرييه والمؤمنين باليوبيل الذهبي وذكرى ال 126 سنة على تأسيس الكاتدرائية ايضا".

واشار الى ان "قيمة الابرشية ودورها في اوستراليا هي كيف يتربى شعبنا على روحانية واخلاقيات مار مارون الطقسية والتقليدية والمسلكية، والاهم ان نتعرف على ذواتنا، ما هي هويتنا الليتورجية وارثنا وتراثنا، ما الذي يشكل شخصيتنا التي سنطبع بها المجتمع الذي نعيش فيه. لبنان يسمى الوطن الروحي للموارنة لانهم على ارضه كتبوا ارثهم وتاريخهم وروحانيتهم وفي لبنان قديسينا الكبار، لذلك نبقى مشدودين الى هذا البلد كوطن روحي وكلنا مدعوين للحفاظ عليه حتى لا يندثر دوره الخاص في هذه المنطقة المشرقية وهذه مسؤولية تقع على عاتق جميع الموارنة المقيمين والمنتشرين حول العالم".

وكان قد شارك في الصلاة الى جانب راعي الابرشية المطران انطوان شربل طربيه، المطرانان بولس الصياح وسيمون فضول، وعدد من الرؤساء العامين وكهنة ورهبان من مختلف الكنائس.