ذكرت هيئة "أوجيرو"، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "عطلَين طرآ في سنترالَي ​​بحمدون​ و​مستيتا​​، بسبب الضّغط على المولّدات، ما أدّى إلى توقّف خدماتنا في المنطقتَين المذكورتَين وعدد من المناطق المجاورة"، مشيرةً إلى أنّ "فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسّرعة الممكنة".

كانت هذه تفاصيل خبر "أوجيرو": توقُف خدماتنا في ​بحمدون ومستيتا بسبب عطلين طرآ في سنترالَي المنطقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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