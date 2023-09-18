النشرة: لا مؤشرات على تبدّل سعر صرف الليرة حالياً

افادت مصادر مالية مطّلعة لـ"النشرة" بأن سعر صرف الليرة في السوق السوداء ثابت حالياً، ولا يوجد مؤشرات تدلّ على انخفاض سعر الليرة مقابل ارتفاع الدولار.

وتؤكد المصادر أنّ السبب الرئيسي للاستقرار النقدي هو عدم وجود نية لدى مصرف لبنان المركزي لضخ الليرة في السوق من جهة، بينما يجري تأمين المصرف رواتب الموظفين بالدولار، الأمر الذي يخفّف الطلب على العملة الصعبة ويثبّت الاستقرار النقدي القائم.

وتوقعت المصادر ان يبقى هذا الاستقرار النقدي في السوق، نتيجة تدخّل المصرف المركزي، ومنعه المضاربات وفرضه التوازن النقدي من دون اكلاف ولا خسائر تُذكر.