المرصد الاوروبي: تحرير سعر العملة في لبنان دون إجراء إصلاحات بنيوية سيؤدي الى تدهور الوضع الاقتصادي

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن تحرير سعر العملة في لبنان دون إجراء إصلاحات بنيوية سيؤدي الى تدهور في الوضع الاقتصادي اللبناني أكثر وسينعكس ذلك على حياة الناس.

وشدد المرصد الاوروبي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية باسرع وقت وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي ومن ثم وضع خطة اقتصادية ومن هنا تبدأ عملية النهوض في الدولة اللبنانية.