أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "دوريّة إسرائيليّة مدعومة بسيّارة مدنيّة، تفقّدت الطّريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة بخراج كفركلا، مرورًا بمنطقة الخزانات. وقد عمل عناصر الدّوريّة على مراقبة أجهزة المراقبة المثبّتة على هذا السّياج".
ولفت إلى أنّ "ذلك تزامن مع دوريّات إسرائيليّة بسيّارات عسكريّة بين البساتين القريبة من السّياج، وقابلتها في الجانب اللّبناني دوريّات راجلة ومؤلّلة، ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوّات "اليونيفيل" على طول هذا الخطّ، لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دورية إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل جنوبًا تزامنًا مع دوريات للجيش واليونيفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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