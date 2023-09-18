مركز سرطان الاطفال احتفل بحصول 16 من مرضاه على الشهادات الرسمية

نظم مركز سرطان الأطفال في لبنان في قاعة عصام فارس في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) احتفال "مسار الفرح" Path of Joy العاشر برعاية شركة "بيبسيكو"، وزع خلاله الشهادات على 16 تلميذا ممن يتابعون علاجهم في المركز أو أنهوه، نجحوا في امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) لسنة 2023، فيما اعتبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن المركز "يستحق الكثير من التضحية والعطاء والحب".

وهنأ الوزير الحلبي تلاميذ مركز سرطان الأطفال على تخرجهم، معتبرا "إن هذه الحفلة من أجمل حفلات التخرج التي رأيتها، حيث بلغ تصميمكم على النجاح وتخطي عقبة الألم عتبة السمو فوق الواقع والتطلع نحو الخالق ومبادلته الحب بالحب".

وشدد الحلبي على أن "هذا المركز النموذجي يستحق الكثير من التضحية والعطاء والحب، ليبقى الموقع الأول إنسانيا وتربويا وعطاء"، معتبرا أن "العمل من أجل الإنسان هو أرقى أنواع الرسالات".

أضاف: "التهنئة اتشاركها اليوم مع الخريجين الأحباء واهاليهم واساتذتهم ومع اطبائهم والطواقم التي تسهر على راحتهم، وأشكرهم جميعا لأنهم أثبتوا لنا أن كل شيء ممكن بالشجاعة والإيمان بالله وبالذات".

وختم الحلبي كلمته بدعوة الخريجين إلى "التمسك بقدسية الحياة والتغلب على المصاعب، لإعادة لبنان إلى الخريطة العالمية بالعلم والمعرفة والإشعاع".