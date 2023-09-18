وزير ليبي: مقتل 4 أفراد من فريق إغاثة يوناني وإصابة 15 آخرين في حادث سير في ليبيا

قُتل أربعة أفراد من فريق إغاثة يوناني، في ​حادث سير​ بُعيد وصولهم إلى ​ليبيا​، للمشاركة في عمليّات البحث والإنقاذ إثر الفيضانات القاتلة.

وأوضح وزير الصّحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل، في مؤتمر صحافي في مدينة درنة الّتي ضربتها الفيضانات، أنّ "الحادث الرّهيب" وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من ​بنغازي​ إلى درنة، حين اصطدمت مركبته بسيّارة كانت تقلّ عائلةً ليبيّةً"، مشيرًا إلى "مقتل ثلاثة من أفراد العائلة وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة".

وذكر أنّ "الفريق كان مؤلّفًا من 19 شخصًا، وقد قُتل أربعة منهم وأُصيب الـ15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر، والسّبعة الآخرون في وضع حرج".

أمّا في ​أثينا​، فقد أكّدت هيئة أركان ​الجيش​ اليوناني في بيان، وقوع الحادث، لكنّها أعطت حصيلة مختلفة، إذ أعلنت مقتل ثلاثة من أفراد فريق الإغاثة اليوناني في ليبيا وفقدان اثنين.